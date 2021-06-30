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НОВОСТИ

Программа ремонта и строительства школ в РФ будет осуществлена - президент

14:40 30.06.2021 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос по поводу ремонта и строительства школ:

"У нас около 40 тыс. школ в Российской Федерации. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и они, конечно, должны быть не то что приведены в нормальное, нормативное состояние, нужно строить новые школы, и таких школ у нас в стране должно быть построено где-то 1 300. И если ваша школа находится в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа. 60% школ примерно - а их всего у нас около 40 тысяч - нуждаются в текущем ремонте, и 10% - в капитальном ремонте. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе и на строительство новых школ, и на капитальные ремонты, программа практически сверстана, она будет осуществлена".


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