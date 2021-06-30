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НОВОСТИ

Путин ответил на вопрос, кто может сменить его на посту президента РФ

14:50 30.06.2021 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, кто может заменить Путина по посту президента РФ:

"Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина, Россия. Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну: с одной стороны говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента".


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