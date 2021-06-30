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НОВОСТИ

Период однополярного мира прошел - Путин

15:00 30.06.2021 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос по внешней политике, отношениям с США:

"Период однополярного мира прошел. И вы должны исходить из того, что мир меняется и меняется быстро. Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается, ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах - важнейших - превзошла многие страны мира. По некоторым параметрам в том числе и Соединенные Штаты".


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