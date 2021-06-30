Совбез фактически парализован, когда речь идет об основных вопросах - генсек ООН

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между великими державами как никогда разлажены, и это отражается на ситуации в мире. Такое мнение выразил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью французской газете "Монд".

"Необходимо признать, что отношения между великими державами дисфункциональны как никогда. Мы видим это в том, что Совет Безопасности ООН парализован, когда речь идет об основных вопросах", - сказал он.