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НОВОСТИ

Совбез фактически парализован, когда речь идет об основных вопросах - генсек ООН

15:12 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между великими державами как никогда разлажены, и это отражается на ситуации в мире. Такое мнение выразил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью французской газете "Монд".

"Необходимо признать, что отношения между великими державами дисфункциональны как никогда. Мы видим это в том, что Совет Безопасности ООН парализован, когда речь идет об основных вопросах", - сказал он.

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