Путин заявил о своей естественной поддержке "Единой России"
15:45 30.06.2021 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о партии власти:
"Теперь по поводу партии власти. Вы знаете, наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Это самое простое и самое приятное - как сеятель, который на известной картине разбрасывает деньги направо и налево. Но лукошко-то когда-то закончится, а урожай может еще и не взойти. Поэтому решения [властей] должны приниматься, что называется, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности за принимаемые решения.
Даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей и для судеб нашей страны решения, депутаты от "Единой России" идут на это в известной степени себе во вред. Эта работа "Единой России" создает очень прочную базу, прочный фундамент российской государственности, имея в виду гарантированность принятия необходимых стране решений.
Именно поэтому и в силу того, что я был автором, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю. И сегодняшний разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании".
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