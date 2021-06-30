Путин заявил о своей естественной поддержке "Единой России"

15:45 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о партии власти:



"Теперь по поводу партии власти. Вы знаете, наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Это самое простое и самое приятное - как сеятель, который на известной картине разбрасывает деньги направо и налево. Но лукошко-то когда-то закончится, а урожай может еще и не взойти. Поэтому решения [властей] должны приниматься, что называется, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности за принимаемые решения.



Даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей и для судеб нашей страны решения, депутаты от "Единой России" идут на это в известной степени себе во вред. Эта работа "Единой России" создает очень прочную базу, прочный фундамент российской государственности, имея в виду гарантированность принятия необходимых стране решений.



Именно поэтому и в силу того, что я был автором, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю. И сегодняшний разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании".



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