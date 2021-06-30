В офисе Зеленского считают, что необходимость встречи президентов РФ и Украины стала более очевидной

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что после заявления российского лидера Владимира Путина о встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским их прямое общение стало еще более необходимым. Такую позицию он изложил в среду, коснувшись последних высказываний руководителя российского государства, сообщившего о готовности встретиться с украинским президентом, но только в случае понимания, о чем говорить.

"Стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России - для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны в Донбассе", - отметил Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина".

При этом он пояснил, что встреча лидеров двух государств необходима, так как президента России, по его мнению, неверно информируют о ситуации в соседней стране. "Допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации на Украине", - сказал советник главы офиса Зеленского.