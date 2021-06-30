Восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин восстановление Советского Союза невозможным.

"Восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно по целому ряду причин и даже нецелесообразно, имея в виду демографические процессы в ряде республик бывшего Советского Союза", - заявил он в среду во время ежегодной прямой линии. "Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и [проблемами] размывания государствообразующего этнического ядра", - пояснил Путин.