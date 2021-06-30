Восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно - Путин
17:00 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин восстановление Советского Союза невозможным.
"Восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно по целому ряду причин и даже нецелесообразно, имея в виду демографические процессы в ряде республик бывшего Советского Союза", - заявил он в среду во время ежегодной прямой линии. "Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и [проблемами] размывания государствообразующего этнического ядра", - пояснил Путин.
НОВОСТИ
- 16:32 30.06.2021
- Путин призвал чиновников помнить о судьбе Колобка
- 16:12 30.06.2021
- В офисе Зеленского считают, что необходимость встречи президентов РФ и Украины стала более очевидной
- 16:00 30.06.2021
- Кризис заставил ливанскую армию катать туристов на вертолетах
- 15:45 30.06.2021
- Путин заявил о своей естественной поддержке "Единой России"
- 15:25 30.06.2021
- Парламент седьмого созыва работал на должном уровне, уверен президент
- 15:12 30.06.2021
- Совбез фактически парализован, когда речь идет об основных вопросах - генсек ООН
- 15:00 30.06.2021
- Период однополярного мира прошел - Путин
- 14:50 30.06.2021
- Путин ответил на вопрос, кто может сменить его на посту президента РФ
- 14:44 30.06.2021
- На цифровые системы "Прямой линии" осуществляются мощные DDoS-атаки
- 14:40 30.06.2021
- Программа ремонта и строительства школ в РФ будет осуществлена - президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать