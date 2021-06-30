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Арестованный в Белоруссии россиянин попросил Путина лишить его гражданства

17:12 30.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Арестованный в Белоруссии россиянин Дмитрий Попов попросил президента Владимира Путина лишить его гражданства. Он написал своим родным, что больше года ждал помощи от представителя российской стороны, однако, за все это время он только один раз встретился с российским консулом. Дипломат дал понять, что Москва Попову не поможет, — пишет интернет-издание «Знак».

Россиянина обвиняют по делу о массовых беспорядках вместе с белорусским активистом Сергеем Тихановским. Уголовное дело возбудили после того, как Тихановский начал сбор подписей за выдвижение своей кандидатуры на пост президента Белоруссии. Дмитрию Попову может грозить до 15 лет лишения свободы.  Эхо Москвы

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