В США за неделю снизились запасы нефти 6,718 млн баррелей - Минэнерго
18:10 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения запасов на 3,85 млн баррелей.
На 17:35 мск августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 0,47%, до $75,11 за баррель, нефть WTI дорожала на 1,23%, до $73,88 за баррель.
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