В США за неделю снизились запасы нефти 6,718 млн баррелей - Минэнерго

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 6,718 млн баррелей и на 25 июня составили 452,342 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.



При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения запасов на 3,85 млн баррелей.



На 17:35 мск августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 0,47%, до $75,11 за баррель, нефть WTI дорожала на 1,23%, до $73,88 за баррель.



