0
0
2
НОВОСТИ

Проект Сбера и Москвы СберТройка признан лучшим в мире технологическим решением на транспорте

18:20 30.06.2021

Проект по интеграции столичной проездной карты «Тройка» в общественный транспорт регионов России стал победителем международной премии Transport Ticketing Awards 2021. Среди семи претендентов жюри признало его лучшим в категории «Лучшая программа в области умных билетных решений – более 1 млн поездок в день»‎. За награду соревновались также Управление наземного транспорта Сингапура (LTA) и Управление транспорта Нового Южного Уэльса (Австралия).

«Благодаря активной позиции правительства Москвы в столице применяются самые передовые технологии в общественном транспорте не только в России, но и в мире, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – И теперь успешный опыт Москвы и Московской области, а также наше плодотворное взаимодействие в сфере транспорта помогают внедрять уникальные бесконтактные решения оплаты проезда – такие, как СберТройка, – в городах по всей стране. Задача Сбера – обеспечить процессинг для приема карты «Тройка» на платформе нашей дочерней компании «Расчетные решения» и пополнение «Тройки» в каналах банка, а также масштабировать технологию Social ID для предоставления государственных региональных мер поддержки гражданам с использованием карт «Мир» любого банка. «Тройка» уже работает в Тульской и Московской областях, пилотируется в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Ярославской области, Пермском крае, находится в стадии запуска в Ленинградской области и Хабаровском крае».

«В столице создана лучшая билетная система. Карта «Тройка» позволяет развивать транспорт по всей стране, ей очень удобно пользоваться всем жителям, – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. – Карта поддерживает более 1800 комбинаций тарифов, помогает создать прозрачную билетную систему, улучшать маршруты городского транспорта. Под каждый регион возможна разработка индивидуальной тарифной сетки с учетом региональной специфики. У «Тройки» – удобное мобильное приложение, множество вариантов носителей, она дает доступ к различным городским сервисам, включая музеи и другие культурные центры. Также в этом году ожидается выпуск виртуальной версии карты «Тройка», что еще облегчит жизнь пассажиров».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:25 30.06.2021
Армия взялась за реконструкцию Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области
0
88
22:00 29.06.2021
РФ поднимала авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом Нидерландов
0
220
12:05 29.06.2021
Береговая охрана Грузии и военные принимают участие в учениях Sea Breeze в Черном море
0
288
22:00 28.06.2021
Американская военная база в Сирии подверглась обстрелу - САНА
0
425
15:00 28.06.2021
Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений - Путин
0
460
10:00 28.06.2021
ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Ираке и Сирии
0
449
21:08 27.06.2021
Спецслужбы США подозревают РФ в атаках "направленной энергией" - СМИ
0
525
12:09 27.06.2021
Секретные документы о проходе эсминца Defender у берегов Крыма попали в прессу
0
537
10:04 27.06.2021
Украину в НАТО примут "не завтра" - Посол ФРГ в Киеве
0
499
18:30 25.06.2021
Начтаба обороны Британии: Игра в "кошки-мышки" с Россией может привести к войне
0
665

Возврат к списку