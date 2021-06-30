Проект Сбера и Москвы СберТройка признан лучшим в мире технологическим решением на транспорте

18:20

Проект по интеграции столичной проездной карты «Тройка» в общественный транспорт регионов России стал победителем международной премии Transport Ticketing Awards 2021. Среди семи претендентов жюри признало его лучшим в категории «Лучшая программа в области умных билетных решений – более 1 млн поездок в день»‎. За награду соревновались также Управление наземного транспорта Сингапура (LTA) и Управление транспорта Нового Южного Уэльса (Австралия).

«Благодаря активной позиции правительства Москвы в столице применяются самые передовые технологии в общественном транспорте не только в России, но и в мире, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – И теперь успешный опыт Москвы и Московской области, а также наше плодотворное взаимодействие в сфере транспорта помогают внедрять уникальные бесконтактные решения оплаты проезда – такие, как СберТройка, – в городах по всей стране. Задача Сбера – обеспечить процессинг для приема карты «Тройка» на платформе нашей дочерней компании «Расчетные решения» и пополнение «Тройки» в каналах банка, а также масштабировать технологию Social ID для предоставления государственных региональных мер поддержки гражданам с использованием карт «Мир» любого банка. «Тройка» уже работает в Тульской и Московской областях, пилотируется в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Ярославской области, Пермском крае, находится в стадии запуска в Ленинградской области и Хабаровском крае».

«В столице создана лучшая билетная система. Карта «Тройка» позволяет развивать транспорт по всей стране, ей очень удобно пользоваться всем жителям, – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. – Карта поддерживает более 1800 комбинаций тарифов, помогает создать прозрачную билетную систему, улучшать маршруты городского транспорта. Под каждый регион возможна разработка индивидуальной тарифной сетки с учетом региональной специфики. У «Тройки» – удобное мобильное приложение, множество вариантов носителей, она дает доступ к различным городским сервисам, включая музеи и другие культурные центры. Также в этом году ожидается выпуск виртуальной версии карты «Тройка», что еще облегчит жизнь пассажиров».