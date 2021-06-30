Проект Сбера и Москвы СберТройка признан лучшим в мире технологическим решением на транспорте
18:20 30.06.2021
Проект по интеграции столичной проездной карты «Тройка» в общественный транспорт регионов России стал победителем международной премии Transport Ticketing Awards 2021. Среди семи претендентов жюри признало его лучшим в категории «Лучшая программа в области умных билетных решений – более 1 млн поездок в день». За награду соревновались также Управление наземного транспорта Сингапура (LTA) и Управление транспорта Нового Южного Уэльса (Австралия).
«Благодаря активной позиции правительства Москвы в столице применяются самые передовые технологии в общественном транспорте не только в России, но и в мире, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – И теперь успешный опыт Москвы и Московской области, а также наше плодотворное взаимодействие в сфере транспорта помогают внедрять уникальные бесконтактные решения оплаты проезда – такие, как СберТройка, – в городах по всей стране. Задача Сбера – обеспечить процессинг для приема карты «Тройка» на платформе нашей дочерней компании «Расчетные решения» и пополнение «Тройки» в каналах банка, а также масштабировать технологию Social ID для предоставления государственных региональных мер поддержки гражданам с использованием карт «Мир» любого банка. «Тройка» уже работает в Тульской и Московской областях, пилотируется в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Ярославской области, Пермском крае, находится в стадии запуска в Ленинградской области и Хабаровском крае».
«В столице создана лучшая билетная система. Карта «Тройка» позволяет развивать транспорт по всей стране, ей очень удобно пользоваться всем жителям, – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. – Карта поддерживает более 1800 комбинаций тарифов, помогает создать прозрачную билетную систему, улучшать маршруты городского транспорта. Под каждый регион возможна разработка индивидуальной тарифной сетки с учетом региональной специфики. У «Тройки» – удобное мобильное приложение, множество вариантов носителей, она дает доступ к различным городским сервисам, включая музеи и другие культурные центры. Также в этом году ожидается выпуск виртуальной версии карты «Тройка», что еще облегчит жизнь пассажиров».
НОВОСТИ
- 14:25 30.06.2021
- Армия взялась за реконструкцию Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области
- 22:00 29.06.2021
- РФ поднимала авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом Нидерландов
- 12:05 29.06.2021
- Береговая охрана Грузии и военные принимают участие в учениях Sea Breeze в Черном море
- 22:00 28.06.2021
- Американская военная база в Сирии подверглась обстрелу - САНА
- 15:00 28.06.2021
- Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений - Путин
- 10:00 28.06.2021
- ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Ираке и Сирии
- 21:08 27.06.2021
- Спецслужбы США подозревают РФ в атаках "направленной энергией" - СМИ
- 12:09 27.06.2021
- Секретные документы о проходе эсминца Defender у берегов Крыма попали в прессу
- 10:04 27.06.2021
- Украину в НАТО примут "не завтра" - Посол ФРГ в Киеве
- 18:30 25.06.2021
- Начтаба обороны Британии: Игра в "кошки-мышки" с Россией может привести к войне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать