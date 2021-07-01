Социальная и политическая стабильность в Гонконге восстанавливается - министр

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гонконг, столкнувшийся в последние годы с "беспрецедентными вызовами", при поддержке центрального правительства КНР смог вернуться к восстановлению социальной и политической стабильности. Об этом заявил в четверг главный секретарь (главный министр) местной администрации Джон Ли на церемонии празднования 24-й годовщины перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.



"Теперь, когда социальная и политическая ситуация возвращается к стабильности, у Гонконга есть все возможности того, чтобы сосредоточиться на своем развитии и обеспечить лучшее будущее", - сказал чиновник.



Джон Ли, бывший главный силовик Гонконга, был назначен на второй по значимости пост в местном правительстве на прошлой неделе. Сейчас он временно исполняет обязанности главы администрации, поскольку Кэрри Лам находится в Пекине на праздновании 100-летнего юбилея Коммунистической партии Китая и впервые пропустила ежегодные торжества в самом Гонконге.







