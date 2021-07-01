Чтобы увеличить свой доход треть россиян обучается новым навыкам в разных сферах - опрос
08:10 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным исследования, 38% опрошенных рассказали, что получают новые знания и обучаются навыкам на постоянной основе, 40% изучают новые навыки, когда есть время. Еще 18% респондентов отметили, что пока ничему не обучаются, но планируют начать. Только 4% не получают новые знания и считают это бесполезной тратой времени.
"Из тех, кто уже обучается необходимым навыкам для работы, 30% опрошенных делают это для увеличения собственного дохода. 27% респондентов указали, что им хотелось бы расширить свои компетенции в новых сферах деятельности. 22% участников исследования рассказали, что им просто нравится изучать что-то новое", - говорится в тексте исследования.
Еще 16% опрошенных жителей России проходят обучение новым знаниям и навыкам для того, чтобы сменить сферу деятельности, а 5% респондентов рассчитывают, что обучение поможет им в карьерном росте.
Почти половина респондентов - 45% - уверены, что число освоенных навыков в разных сферах положительно влияет на востребованность специалиста на рынке труда. А 26% отметили, что развитие навыков в разных отраслях полезно только тогда, когда эти навыки можно применить в своей сфере работы. Еще 25% респондентов отметили, что позитивное влияние на востребованность специалиста зависит от того, какими конкретно навыками он обладает. Лишь 4% россиян рассказали, что, по их мнению, развитие навыков в разных сферах никак не влияет на востребованность на рынке труда.
Исследование сервиса "Работа. ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в июне 2021 года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек старше 18 лет.
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