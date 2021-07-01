НАТО не собирается покидать Черное море
09:00 01.07.2021 Источник: Интерфакс
Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил во время визита в Тбилиси, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.
Как заявил Аппатурай в среду грузинскому Первому каналу, комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.
"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - сказал он.
По его словам, Россия должна осознать, что союзники НАТО в этом вопросе не отступят.
НОВОСТИ
- 09:54 01.07.2021
- В ЕС начали выдавать единые коронавирусные сертификаты
- 09:32 01.07.2021
- Армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире - Си Цзиньпин
- 09:20 01.07.2021
- С сегодняшнего дня в России вырастут тарифы ЖКХ
- 09:05 01.07.2021
- Генпрокуратура признала «нежелательными» четыре организации, связанные с Ходорковским
- 08:10 01.07.2021
- Чтобы увеличить свой доход треть россиян обучается новым навыкам в разных сферах - опрос
- 08:00 01.07.2021
- Социальная и политическая стабильность в Гонконге восстанавливается - министр
- 22:10 30.06.2021
- Требовать обязательную вакцинацию от въезжающих на территорию США не будут - Белый дом
- 22:00 30.06.2021
- Путин раскритиковал ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса
- 21:20 30.06.2021
- На борту МКС прошли первые эксперименты по редактированию гена
- 21:10 30.06.2021
- Около 1,1 тыс. человек ежедневно госпитализируют с ковидом в Московской области - губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать