Генпрокуратура признала «нежелательными» четыре организации, связанные с Ходорковским

09:05 Источник: Эхо Москвы

Генпрокуратура признала «нежелательными» четыре организации, связанные с Михаилом Ходорковским. Фонд «Будущее России», «Оксфордский российский фонд», французская организация «Европейский выбор», а также зарегистрированный в Британии «Фонд Ходорковского» — эти четыре иностранные неправительственные организации угрожают основам конституционного строя и безопасности государства. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

Согласно данным на сайте бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, его фонд занимался работой лицея для сирот в подмосковном Кораллове и выделял гранты «Оксфордскому российскому фонду», предоставлявшему стипендии студентам гуманитарных специальностей.

В реестре нежелательных организаций есть и другие структуры, связанные с политиком, в том числе британская «Открытая Россия».

Российское одноименное движение формально с организацией не связано, но из-за давления властей оно ранее объявило о ликвидации. После этого уже на тот момент бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали по делу об участии в деятельности нежелательной организации.

До этого Генпрокуратура потребовала внести в реестр Минюста чешскую организацию «Компания свободы информации» и американский университет Bard College, сотрудничавший с СПБГУ.

Политолог Глеб Павловский полагает, что власти считают Михаила Ходорковского главным внутренним врагом, удаленно действующим на территории России. Такое мнение Глеб Павловский высказал в эфире «Эха Москвы». Павловский уверен, что власти попытаются запретить всё, что имеет какое-то отношение к Ходорковскому. Эхо Москвы