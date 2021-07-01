С сегодняшнего дня в России вырастут тарифы ЖКХ

09:20 Источник: Эхо Москвы

Тарифы ЖКХ вырастут сегодня в разных регионах России. Стоимость оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства повысится индивидуально для каждого региона.

Общий рост тарифов по стране не должен превышать 4%, отмечают в Федеральной антимонопольной службе. Как ожидается в среднем цены на оплату ЖКХ увеличатся на 3,3%. Россиянам с 1 июля придется больше платить за газ, электричество и отопление.

Изменения в стоимости затронут горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора. Отдельные субъекты имеют право устанавливать свои тарифы на ЖКХ. Там они будут расти в диапазоне от 3,4 до 6,4%.

Больше всего коммунальные платежи подорожают в Чечне, в Нижегородской и Ярославской областях. В ряде регионов повышение платы будет меньше, чем в целом по стране.

В России плата за коммунальные услуги повышается ежегодно, традиционно это происходит в июле. Эхо Москвы