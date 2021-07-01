Встреча Путина и Байдена была конструктивной, хотя они не говорили в унисон - Песков

14:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах в Женеве не говорили в унисон, но тон их разговора был конструктивным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Публичная риторика у себя дома и публичная риторика президента США, выступающего в Конгрессе, это одно. А тон переговоров - это совсем другое", - заметил представитель Кремля.

По его словам, "тон переговоров в Женеве был действительно конструктивный. "Это не значит, что была полная идиллия и два президента говорили в унисон. Нет, никоим образом", - сказал Песков. Он пояснил, что лидеры зафиксировали и те области, где позиции стран расходятся, однако в целом их разговор был конструктивным.