Андрей Воробьев: Мы всегда рады видеть инвесторов из Белоруссии

17:10

Подмосковье готово предложить удобные площадки для развития белорусского бизнеса, расширять сотрудничество в сферах науки, сельского хозяйства, цифровизации. Об этом сказал губернатор Андрей Воробьёв на пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии, в котором приняли участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Тема нынешнего форума – «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации», и она, безусловно, созвучна вызовам времени, – сказал Владимир Путин. – Наши страны давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники, сообща решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы».

Белоруссия занимает второе место после Китая среди стран-партнеров Подмосковья. Товарооборот за последние 4 года вырос почти на четверть. Московская область находится также среди лидеров в РФ и по объему экспорта в Белоруссию.

«Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России. Сама практика работы этих форумов подтверждает, что на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где белорусско-российское сотрудничество развивалось бы столь успешно», – сказал Александр Лукашенко.

Андрей Воробьёв отметил, что в Подмосковье работают более 120 предприятий с участием белорусского капитала. Открыты представительства компаний, которые поставляют и продукты питания, и технику.

«Мы всегда рады видеть инвесторов из Беларуси. Готовы обеспечить реализацию инвестпроектов быстро, легко и удобно, – сказал губернатор. – Владимир Владимирович, вы подписали в свое время очень важное решение по строительству коллайдера в Дубне. Его планируется запустить в конце 2022 – начале 2023 года. Там задействовано 90 мировых институтов и 26 стран, в том числе Беларусь».

Губернатор отметил важность реализации совместных проектов в животноводстве, генетике, оборонной и космической промышленностях. Андрей Воробьёв предложил провести на базе подмосковного Центра управления регионом совместный форум, чтобы обсудить внедрение цифровых технологий в государственное управление.