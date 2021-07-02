SberCIB открыл финансирование строительства ЖК Level Мичуринский в Москве на 47 миллиардов рублей

11:35

SberCIB заключил кредитный договор на финансирование девелоперской компании Level Group для строительства ЖК Level Мичуринский на сумму более 47 млрд руб. Средства предоставлены на срок 69 месяцев.

«Level Group – ключевой клиент банка, с которым мы сотрудничаем на протяжении последних трех лет, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Совместно мы реализовываем ряд крупных проектов современного, стильного, высокотехнологичного жилья комфорт и бизнес-класса, соответствующего самым высоким стандартам. Мы рады принять участие в новом проекте компании, на финансирование которого предоставляем максимальную сумму за всю историю нашего сотрудничества – 47 млрд руб. В рамках сделки мы предоставляем средства на финансирование предпроектных и проектных работ, а также гарантию исполнения финансовых обязательств на сумму более 4 млрд руб.».

ЖК бизнес-класса Level Мичуринский будет построен в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа Москвы – на улице Озерной, вл. 7. На территории площадью 7,85 га планируется возвести 11 жилых корпусов с подземным паркингом. Суммарная площадь жилого комплекса составит 250 тыс. кв. м, в том числе жилая часть – 235 тыс. кв. м (3762 квартиры). Проект Level Мичуринский будет реализован в три очереди к 2026 году.

Архитектором жилого комплекса выступает бюро SPEECH – одна из крупнейших проектных организаций России. Концепция благоустройства создана бюро Wowhaus – разработчиком самых популярных общественных пространств в столице и регионах страны. Участок под застройку расположен на границе зеленой зоны берегов реки Очаковки, переходящей в территорию отдыха «Большой Очаковский пруд». Кроме того, в непосредственной близости находится Парк Олимпийской деревни. Современная архитектура ЖК будет деликатно вписана в окружающий природный ландшафт, а в композиционных решениях найдет отражение тектоника воды.

«Сбербанк не первый год является основным финансовым партнером Level Group, а кредитная линия для ЖК Level Мичуринский стала наиболее крупной для компании – так же, как и масштаб самого проекта, – сказал генеральный директор и совладелец Level Group Кирилл Игнахин. – Он будет яркой и эффектной доминантой Очаково-Матвеевского района и гармоничным дополнением среды всего города».

SberCIB – выделенный бизнес-сегмент в составе Корпоративно-инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений – от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, – а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.