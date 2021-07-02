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Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за спасение жизней людей и поздравил с наградой

11:42 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

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Фото пресс-службы правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил знаменитого микробиолога, директора НИЦЭМ им. Гамалеи Александра Гинцбурга и заместителя директора по научной работе – член-корреспондента РАН, доктора биологических наук Дениса Логунова за разработку вакцины «Спутник V» и поздравил с наградой. Указом президента им присуждена Государственная премия РФ в области науки и технологий за 2020 год.

«Для меня большая честь находиться сегодня здесь, в институте. Я хочу поздравить вас с высокой наградой и поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сегодня есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней. Сейчас у нас опять непростой период», – сказал губернатор.

Под руководством Александра Гинцбурга вакцина от Covid-19 была создана в прошлом году в рекордно короткие сроки. Препарат «Спутник V» не имеет аналогов, он значительно снижает риски тяжелого течения болезни, вызванного коронавирусом. Вакцина стала первой в мире от ковида, сейчас она одобрена в более 60 странах.

В 2014-2016 годах при участии Александра Гинцбурга также разработана и внедрена отечественная вакцина «ГамЭвак-Комби» против лихорадки Эбола.

Национальный исследовательский центр им. Гамалеи основан в 1891 году. Основное направление его деятельности – решение фундаментальных проблем в области эпидемиологии, микробиологии, инфекционной иммунологии. При активном участии Центра Гамалеи созданы такие лекарства, как «Виферон» и «Кагоцел».

На базе института действуют 9 центров Минздрава РФ, большинство из которых являются единственными в России специализированными медицинскими лабораториями соответствующего профиля.

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