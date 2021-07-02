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В России зарегистрировали 679 смертей из-за ковида за сутки, это максимум за пандемию

12:00 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 218, до 5 561 360. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 197, до 5 035 518, это максимальное значение с 19 февраля. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 679 против 672 днем ранее, что является максимальным значением с начала пандемии. Всего из-за инфекции в стране умерли 136 565 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,46%, следует из данных штаба.

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