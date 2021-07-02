Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором ОТР
12:20 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу ТАСС Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России", - говорится в сообщении пресс-службы.
Игнатенко свыше двадцати лет возглавлял информационное агентство ТАСС (1991-2012 гг.), затем был сенатором (2012-2015 гг.).
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