Депутат Романенко предложил создать в столичных школах Космические классы
11:57 02.07.2021
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Фото: Штаб общественной поддержки
партии "Единая Россия"
«На сегодняшний день 115 школ Москвы внедрили в процесс обучения такой формат, как Инженерные классы. Есть даже более узконаправленные курсы – к примеру, «атомные» классы, которые носят имя знаменитого ученого – Курчатовские. Я, как представитель аэрокосмической отрасли, хотел бы, чтобы это движение развивалось. Нужно гораздо больше внимания направлять на профориентацию. Я предлагаю это исправить, создав при поддержке «Единой России» также инженерно-космические классы». - обратил внимание присутствующих на этот вопрос депутат
Идея летчика-космонавта нашла отклик у участников, ее поддержали, а на шутку, что современная молодежь забыла про космос и все больше тяготеет к интернет-карьерам, Романенко возразил:
«Я провожу много встреч, и знаю много ребят в Москве, которые интересуются технологиями. В самом молодом возрасте они моделируют, строят, конструируют вместе с родителями летательные аппараты, ведут серьезные аппаратные расчеты – и по-настоящему мечтают принести пользу стране, направив свои силы в космическую отрасль. Я думаю, инженерно-космические классы будут востребованы. Они помогут создать для Российского космоса мощный кадровый потенциал».
Для внедрения предложения Романа Романенко в жизнь может быть задействована Программа Сергея Собянина «Лучший город Земли». В настоящее время 45 000 учеников старших классов получают профобразование; с 2016 года 120 тысяч учащихся школ, начиная с 9 класса прошли обучающие курсы на базе колледжей, получили свидетельства о приобретении профессий. В планах Правительства Москвы на ближайшее время выстроить систему профильного образования, направленную на опыт и нужды экономики и промышленности XXI века. Этот пункт – один из главнейших в образовательном блоке программы развития Москвы.
До воплощения идеи космических классов в жизнь еще далеко, - считает Романенко, - нужно разработать целый пакет обучающих программ, договориться с предприятиями и ВУЗами о сотрудничестве. С ресурсами программы «Лучший город Земли» и поддержкой «Единой России» эти задачи вполне выполнимы, - уверен летчик-космонавт
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