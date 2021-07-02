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Уроженка Дагестана сбежала от родственников в Швецию после угроз за отказ выйти замуж - СМИ

14:00 02.07.2021 Источник: Эхо Москвы

18-летняя уроженка Дагестана сбежала от родственников в Швецию после угроз убийством за отказ выйти замуж.

Избиения, угрозы и требования связать судьбу с неизвестным человеком — с этим девушка столкнулась, недавно приехав в Дагестан навестить родных. Об этом рассказала интернет-изданию «Открытые медиа» адвокат Правовой инициативы Ольга Гнездилова. Она уточнила: девушка с 9-летнего возраста жила в Швеции, у нее двойное гражданство. Имя пострадавшей не раскрывается из соображений безопасности. В Дагестан она также приехала на якобы свадьбу родственников. На самом деле оказалось, что это её собрались выдать замуж. Разослали приглашения, с гостей собрали подарки — деньги и золото. В случае отказа выйти замуж родные угрожали похоронить молодую женщину рядом с её тётей, пишет издание. Пока шла подготовка к свадьбе дагестанка связалась с другом в Швеции, он позвонил в полицию. Ей также удалось позвонить в МВД республики, где позже дала показания. После того как её отпустили из отделения, она сбежала из республики. Её родные сообщили в полицию о пропаже, возбудили дело о похищении человека. Правозащитники помогли дагестанке уехать, несмотря на то, что силовики грозили перекрыть все въезды и выезды из республики и объявить её в розыск. Девушка улетела назад в Швецию.

Ранее в Дагестане силовики взяли штурмом убежище, где скрывалась жительница Чечни, сбежавшая из республики из-за угроз со стороны членов семьи. Девушку принудительно вернули домой. Эхо Москвы

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