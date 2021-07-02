0
0
117
НОВОСТИ

Безос пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю американскую летчицу

14:12 02.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Основатель компании Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю американскую летчицу Уолли Фанк.

БЕЗОС: Мы открываем люк, вы выходите наружу, что вы говорите в первую очередь?

ФАНК: Я скажу: это лучшее, что когда-либо случалось со мной! Я люблю авиацию всю свою жизнь. Я налетала 19 600 часов и обучила около 3000 человек. Во время подготовки мне говорили, что я выполняю работу лучше и быстрее, чем мужчины-астронавты. Но когда я обратилась в НАСА и сказала, что хочу быть космонавтом, мне отказали. Я уже и не думала, что когда-нибудь окажусь в космосе. Не могу передать, как я счастлива.

В 1960-х Уолли Фанк и еще 12 женщин прошли подготовку, однако НАСА никого из них в космос так и не отправило. «Никто не ждал дольше нее. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли» — написал Джефф Безос в своем Instagram.

Безос планирует совершить космический суборбитальный полет в капсуле многоразовой ракетной системы уже в этом месяцев. Помимо самого предпринимателя, а также его брата и Уолли Фанк, на борту будет победитель аукциона, купивший билет за 28 миллионов долларов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 02.07.2021
Умер худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко
0
6
14:52 02.07.2021
«ПаркАрт» продлевает деревьям жизнь и делает парки еще краше и привлекательнее – Собянин
0
40
14:32 02.07.2021
Путин подписал закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО
0
58
14:00 02.07.2021
Уроженка Дагестана сбежала от родственников в Швецию после угроз за отказ выйти замуж - СМИ
0
144
13:33 02.07.2021
Программу доктора Румянцева по увеличению зарплат медработникам поддержал Ректор ВШОУЗ
0
173
13:32 02.07.2021
Выработка электроэнергии в РФ с начала года выросла на 6%, энергопотребление - на 5,1%
0
160
13:20 02.07.2021
Дорониной могут манипулировать, считают во МХАТе
0
206
13:05 02.07.2021
На Кубани к 8 годам колонии приговорен лейтенант запаса по обвинению в шпионаже - суд
0
211
13:00 02.07.2021
Румыния из-за неуплаты взносов потеряла право голоса в Европейском космическом агентстве
0
211
12:54 02.07.2021
Собянин рассказал о волонтерской акции «ПаркАрт» в московских парках
0
244

Возврат к списку