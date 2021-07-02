Безос пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю американскую летчицу
14:12 02.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Основатель компании Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю американскую летчицу Уолли Фанк.
БЕЗОС: Мы открываем люк, вы выходите наружу, что вы говорите в первую очередь?
ФАНК: Я скажу: это лучшее, что когда-либо случалось со мной! Я люблю авиацию всю свою жизнь. Я налетала 19 600 часов и обучила около 3000 человек. Во время подготовки мне говорили, что я выполняю работу лучше и быстрее, чем мужчины-астронавты. Но когда я обратилась в НАСА и сказала, что хочу быть космонавтом, мне отказали. Я уже и не думала, что когда-нибудь окажусь в космосе. Не могу передать, как я счастлива.
В 1960-х Уолли Фанк и еще 12 женщин прошли подготовку, однако НАСА никого из них в космос так и не отправило. «Никто не ждал дольше нее. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли» — написал Джефф Безос в своем Instagram.
Безос планирует совершить космический суборбитальный полет в капсуле многоразовой ракетной системы уже в этом месяцев. Помимо самого предпринимателя, а также его брата и Уолли Фанк, на борту будет победитель аукциона, купивший билет за 28 миллионов долларов. Эхо Москвы
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