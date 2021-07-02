Путин подписал закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО
14:32 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий необходимость проведения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.
Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра автомобиля.
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