«ПаркАрт» продлевает деревьям жизнь и делает парки еще краше и привлекательнее – Собянин

14:52

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин в своем боге сообщил о начале очередной волонтерской акции «ПаркАрт». Отдельно он подчеркнул, что «ПаркАрт» делает зеленые зоны еще красивее, заодно продлевая жизнь деревьям.

Он считает работу участников акции полезной и важной. «Акция «ПаркАрт» выглядит как еще одно развлечение для детишек. Но в действительности это серьезная работа по лечению поврежденных деревьев в парках и на природных территориях Москвы», - обращает внимание мэр. «Рисунки на деревьях можно встретить во многих парках Москвы. За последние 5 лет 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 картин на разные сюжеты – от сказочных зверушек до копий произведений великих мастеров».

Далее рассказывается, как протекает сам процесс возникновения новой картины. Сначала художник выбирает дерево, имеющее изъян или рану, к примеру, длинную трещину – морозобой, дупло или оголенный участок ствола. Осторожно очищает его от растительного мусора, мхов, остатков коры, разнообразных грибков и гнилей. Следующий этап – дезинфекция. Очищенное место дезинфицируют специальным составом, и следом несколько раз проходят водоотталкивающей грунтовкой. Следующим пунктом идет заделка явных дефектов, дупла, например, заделывают специальным составом. После мастер приступает к нанесению изображения. Для них используется современная безопасная стойкая акриловая краска.

В итоге получившаяся картина «запечатывает» рану дерева, блокируя попадание в нее разрушающей флоры, изолируя повреждение от погодных факторов и ультрафиолета, что помогает дереву постепенно восстановиться.