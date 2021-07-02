ФСБ мотивировала арест Ивана Сафронова желанием иностранных спецслужб вывезти его из страны
15:12 02.07.2021 Источник: Эхо Москвы
ФСБ мотивировала арест журналиста Ивана Сафронова желанием иностранных спецслужб вывезти его из страны. Об этом пишет сайт «Открытые медиа» со ссылкой на одного из друзей обвиняемого, который присутствовал на заседании по продлению меры пресечения. Он рассказал, что следователь Александр Чабан высказал предположение, что Сафронов скроется на территории дипломатических представительств, а затем уедет из России. Бывшего корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» оставили в СИЗО до 7-го октября.
Сафронов обвиняется в госизмене. Он свою вину не признаёт. Эхо Москвы
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