Ходорковский готов закрыть связанные с ним медиапроекты на фоне преследования в России - СМИ

15:32 Источник: Эхо Москвы

Общественный деятель Михаил Ходорковский сообщил о намерении перевезти за рубеж или закрыть финансируемые им медиапроекты в случае ужесточения давления на них в России. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В той мере, в которой власть сейчас будет давить на людей, я буду этих людей по возможности защищать тем, что проекты, в которых они участвуют, будут либо переноситься за пределы РФ, либо прекращаться», — пояснил Ходорковский.

Он отметил, что не может дать прогнозов о том, как эта ситуация будет развиваться. «Не знаю, можно ли им работать в России дальше, и не возникает ли завтра ситуация, когда людей, широко известных как оппозиционные журналисты, которые занимают свою позицию открыто, не будут ли они следующим элементом асфальтирования пространства», — уточнил Ходорковский.

Он добавил, что не будет требовать от людей «идти на амбразуру». «Посадить тысячу человек или даже десять тысяч человек для этой власти — вполне реализуемая задача. Сто тысяч — уже вряд ли. И я не хочу быть тем, кто будет толкать людей на это», — заключил Ходорковский.

В конце июня Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность четырех неправительственных организаций, в том числе «Фонда Ходорковского». По мнению ведомства, они «представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Михаил Ходорковский финансирует ряд медиапроектов в России, среди которых «МБХ-медиа» и «Открытые медиа».