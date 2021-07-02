Суд арестовал Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батурина Виктора сроком до 1 сентября", - сказала пресс- секретарь суда.

Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).