0
0
50
НОВОСТИ

Финляндия поддерживает идею перезапуска диалога с Россией - премьер

16:12 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хельсинки поддерживает идею Парижа и Берлина о возобновлении диалога с Москвой. Об этом заявила в пятницу в интервью французской газете "Монд" премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Финляндия поддерживает эту идею. Отказ от диалога с Россией не дал результатов", - сказала она. "Мы должны быть очень точными и твердыми в отношениях с Россией, но нам также необходим диалог, если мы хотим влиять на ее позицию", - считает премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 02.07.2021
В Албании возбуждено дело о шпионаже в отношении двух россиян
0
25
16:00 02.07.2021
Суд арестовал Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество
0
99
15:32 02.07.2021
Ходорковский готов закрыть связанные с ним медиапроекты на фоне преследования в России - СМИ
0
136
15:12 02.07.2021
ФСБ мотивировала арест Ивана Сафронова желанием иностранных спецслужб вывезти его из страны
0
169
15:00 02.07.2021
Умер худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко
0
192
14:52 02.07.2021
«ПаркАрт» продлевает деревьям жизнь и делает парки еще краше и привлекательнее – Собянин
0
163
14:32 02.07.2021
Путин подписал закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО
0
187
14:12 02.07.2021
Безос пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю американскую летчицу
0
230
14:00 02.07.2021
Уроженка Дагестана сбежала от родственников в Швецию после угроз за отказ выйти замуж - СМИ
0
264
13:33 02.07.2021
Программу доктора Румянцева по увеличению зарплат медработникам поддержал Ректор ВШОУЗ
0
261

Возврат к списку