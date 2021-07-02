Финляндия поддерживает идею перезапуска диалога с Россией - премьер

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хельсинки поддерживает идею Парижа и Берлина о возобновлении диалога с Москвой. Об этом заявила в пятницу в интервью французской газете "Монд" премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Финляндия поддерживает эту идею. Отказ от диалога с Россией не дал результатов", - сказала она. "Мы должны быть очень точными и твердыми в отношениях с Россией, но нам также необходим диалог, если мы хотим влиять на ее позицию", - считает премьер.