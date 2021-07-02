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НОВОСТИ

В Албании возбуждено дело о шпионаже в отношении двух россиян

16:32 02.07.2021 Источник: Эхо Москвы

В Албании в отношении двух россиян возбуждено дело о шпионаже на учениях НАТО. Как пишет местная пресса, прокуратура поручила полиции вести за ними скрытое наблюдение, чтобы выяснить, с кем они встречались. По данным следствия, Георгий Буданов и Владислав Черкасов собирали секретную информацию. Под подозрением также пятеро граждан Чехии. Они пробыли в стране 10 дней, путешествуя на арендованном автомобиле по разным городам, где фотографировали военные базы и тренировки солдат.  Эхо Москвы

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