Шесть человек погибли в ДТП на трассе М-7 в Башкирии - УГИБДД

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии. Одна из машин загорелась, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД в пятницу.

"По предварительным данным, на 1 284-м км автодороги М-7 "Волга" у грузовика Sсania, двигавшегося в направлении Уфы, отлетело переднее левое колесо на встречную "Ладу Ларгус". Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной "Нивой". Затем произошло возгорание "Ларгуса". В результате аварии водитель и пять пассажиров "Ларгуса" скончались до приезда скорой помощи", - сказали в пресс- службе.