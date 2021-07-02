Блок экс-президента Армении Саргсяна оспорил в КС итоги прошедших выборов в парламент
17:12 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блок третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна в пятницу направил в Конституционный суд иск с требованием признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов, которые прошли 20 июня. Об этом сообщил корр. ТАСС представитель блока Сос Акопян
"Мы направили иск в Конституционный суд с требованием признать недействительным решение КС о результатах внеочередных парламентских выборов", - отметил он.
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