Вариант коронавируса "Дельта" обнаружен не менее чем в 98 странах - ВОЗ
17:40 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разновидность коронавируса "Дельта", отличающаяся высокой заразностью, обнаружена по меньшей мере в 98 странах. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Вариант "Дельта" является опасным, и он продолжит эволюционировать и мутировать", - сказал он, добавив, что этот штамм "обнаружен по меньшей мере в 98 странах и быстро распространяется в государствах с низким и высоким охватом вакцинацией".
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