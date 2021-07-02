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Вариант коронавируса "Дельта" обнаружен не менее чем в 98 странах - ВОЗ

17:40 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разновидность коронавируса "Дельта", отличающаяся высокой заразностью, обнаружена по меньшей мере в 98 странах. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вариант "Дельта" является опасным, и он продолжит эволюционировать и мутировать", - сказал он, добавив, что этот штамм "обнаружен по меньшей мере в 98 странах и быстро распространяется в государствах с низким и высоким охватом вакцинацией".

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