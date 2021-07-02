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НОВОСТИ

Московские правозащитники предлагают вернуть целевое образование в учебные учреждения

18:10 02.07.2021

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Фото: Екатерина Бибикова
Руководитель и правозащитница АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева стала советником уполномоченного по правам человека в Москве. Удостоверение ей вручила столичный омбудсмен Татьяна Потяева в Общественной палате РФ.

На расширенном заседании аппарата уполномоченных по правам человека столицы правозащитница говорила об инициативах поддержания семей с детьми и молодежи в период социальных и экономических трудностей, связанных с пандемией коронавируса. В числе прочего ею было предложено в целях профильного обучения специалистов, привлекать предприятия Москвы к совместной работе с высшими и специальными учебными заведениями

В идее создания дополнительных целевых мест в ВУЗах и СУЗах коллегу поддержала Уполномоченный по правам человека г. Москвы Татьяна Потяева, так же считая, что получение бесплатного высшего образования с последующим трудоустройством по профессии решит множество молодежных проблем.

«Получение профессионального образования стало серьезной финансовой нагрузкой на семьи абитуриентов и студентов, так как поступить на бюджет очень сложно. Увеличение количества целевых мест позволит ребятам бесплатно получать образование. Целевые места – это залог качественного обучения, содержательной практики и комфортного трудоустройства», - утверждает Светлана Разворотнева.

*Справка: В связи с тем, что руководитель организации АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева приняла решение участвовать в выборах, руководствуясь федеральным законодательством, АНО «Центр защиты прав москвичей» приостанавливает с 30.06.2021 до 30.09.2021 года свою деятельность, за исключением аналитической деятельности.

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