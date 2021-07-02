В Белоруссии выявлены спящие террористические ячейки - Лукашенко

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спящие террористические ячейки, к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва, выявлены в Белоруссии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу на торжественном собрании в честь Дня независимости, передает БелТА.



"Сегодня вскрыты созданные спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - сказал Лукашенко.



Президент сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего оттуда большого количества оружия. "Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал он.



"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", - добавил Лукашенко.



