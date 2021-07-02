«ГАЗ Рейд Спорт», гоночная команда «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, стартовала в ралли-рейде «Шелковый путь – 2021»

19:29

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



Автомобили ГАЗ стартовали в одной из крупнейших автомобильных гонок сезона – ралли-рейде «Шелковый путь – 2021». Две спортивных «ГАЗели NEXT» и три автомобиля «Садко NEXT» пройдут по сложному многодневному маршруту, который впервые в истории стартовал в Омске, а финиширует 11 июля в столице Монголии – городе Улан-Баторе. За 11 гоночных дней участники преодолеют сложный спортивный маршрут протяженностью 5248 км, который пройдет по территории Омской и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай, а также по монгольской части знаменитой пустыни Гоби. Международный ралли-рейд «Шелковый путь» проходит уже одиннадцатый раз. В этом году в соревновании участвуют 40 внедорожников и 22 грузовых автомобиля, а также 25 мотогонщиков.

Первая часть маршрута пройдет по территории России, в окрестностях исторического Чуйского тракта. Затем спортивные автомобили уходят в Монголию и самые сложные этапы гонки пройдут в песчаных дюнах и вязких песках монгольской части пустыни Гоби. Особенно тяжелым испытанием для спортсменов станет двухдневный марафон, во время которого командам запрещено помогать спортсменам, а обслуживать машины гонщики должны самостоятельно.

Спортивные автомобили команды «ГАЗ Рейд Спорт» созданы на базе серийных машин марки ГАЗ. На двух «ГАЗелях» установлены серийные двигатели Cummins ISF 2,8 со специальными спортивными надстройками. Автомобили «Садко NEXT» укомплектованы двигателями ЯМЗ-534 производства Ярославского моторного завода. За несколько лет участия в сложных спортивных соревнованиях силовые агрегаты ЯМЗ показали высокую надежность при максимально жесткой эксплуатации в условиях высоких температур.

В качестве машин технического сопровождения команды выступают серийные автомобили «Соболь 4х4». Благодаря своим отличным внедорожным качествам автомобили могут добраться до любой точки сложнейшего гоночного маршрута.

Экипажи команды «ГАЗ Рейд Спорт»: «ГАЗель NEXT», стартовый номер 208 – экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева; «ГАЗель NEXT», стартовый номер 209 – экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова; «Садко NEXT», стартовый номер 510 – экипаж Михаила Шкляева и Владимира Моисеева; «Садко NEXT», стартовый номер 512 – экипаж Александра Лагуты и Вячеслава Гущина, «Садко NEXT», стартовый номер 514 – экипаж Алексея Хлебова и Александра Филякина.

Партнером команды «ГАЗ Рейд Спорт» по маслам и техническим жидкостям в 2021 году стала компания Valvoline. В моторах гоночных машин используются масла из линейки VR1 Racing вязкостью 10W-60 и 5W-50, рассчитанными на высокие нагрузки. Специальные присадки, входящие в состав масла, защищают двигатель от износа и образования отложений даже в условиях предельно высоких температур.