Благодаря настойчивости тележурналиста Евгения Попова на реставрацию Храма Покрова в Филях выделят 360 млн рублей

19:46

Фото: Игорь Дегтярев



Как стало известно в ходе круглого стола по вопросам сохранения культурного наследия, прошедшего в Штабе общественной поддержки ЕР на Покровке, 47, по инициативе Евгения Попова, ведущего «60 минут» на реставрацию Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях правительство Москвы выделит 360 млн рублей.

«К мне поступило большое количество обращений. Только волонтерами было собрано свыше 2 тысяч подписей в защиту уникальных памятников архитектуры. Особенно сложная ситуация с Храмом Покрова – сейчас там просто опасно находиться, и это недопустимо. Поэтому я обратился в Правительство Москвы с просьбой оказать поддержку в решении этой проблемы», - рассказывает телеведущий.

В мероприятии также принимали участие заместитель руководителя Москомнаследия Сергей Мирзоян, депутат фракции «Единая Россия» Московской городской Думы, председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов, ученые, общественные деятели, специалисты-краеведы.

«Благодарен Правительству Москвы за помощь в решении этого важнейшего вопроса», - поделился журналист, - «во-первых, спасибо, во-вторых – ура! Я и другие участники круглого стола встретили аплодисментами новость о выделении финансирования. Поздравляю москвичей – теперь у нас появилась возможность сохранить эту жемчужину архитектуры для потомков. Это стало возможным благодаря настойчивости членов инициативной группы, готовности властей прислушиваться к мнению граждан».

В последнее время правительство столицы субсидирует восстановление зданий, имеющих культурную и историческую ценность. В программе мэра Сергея Собянина «Лучший город Земли» отметается, что за последние 10 лет восстановлено и сохранено от разрушения 1600 исторически важных зданий-памятников. В столице Российской Федерации запущена уникальная программа «1 рубль за 1 кв. метр», включающая бизнес в работу по реставрации памятников культурного наследия. В будущем планируется отреставрировать еще более 500 объектов, а к концу 2023 года по плану должно быть восстановлено более 99% зданий -, отметил Собянин в своей программе.

Телеведущий Евгений Попов считает, что в рамках разрабатываемого им «Национального стандарта благополучия» необходимо уделить особое внимание созданию сохранения культурного наследия страны. Необходимо сохранить культурные традиции, - обращает внимание тележурналист.