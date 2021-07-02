В разговоре с Макроном Путин указал на деструктивные действия Киева - Кремль
21:20 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в "нормандском" формате - усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.
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