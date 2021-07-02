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После завершения испытаний на взрослых, исследования "Эпиваккороны" начнут на подростках

22:10 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клинические исследования вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" на подростках 15-17 лет начнутся только после завершения испытаний на совершеннолетних добровольцах. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Клинические исследования на добровольцах от 18 до 60 лет, и только после их завершения последовательные клинические исследования на подростках от 15 до 17 лет. Далее от 10 до 14 [лет] и последовательно снижая возрастные группы до новорожденных", - сказал он журналистам.

Максютов выразил уверенность, что в ближайшее время "Вектор" сможет вернуться к вопросу о начале клинических исследований на детях.

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