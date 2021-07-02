По факту выброса хлора в Ижевске прокуратура начала проверку

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Удмуртии проверит соблюдение норм промышленной безопасности при обращении с опасными веществами в связи с выбросом хлора на станции подъема воды в Ижевске, сообщили в пресс-службе ведомства.



"Прокуратурой Октябрьского района г. Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организована проверка в связи с выбросом хлора на станции подъема воды г. Ижевска. Прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами", - говорится в сообщении.



Выброс хлора произошел в Городке металлургов в Ижевске. На складе хлора на станции подготовки воды предприятия "Ижводоканал" разгерметизировалась одна из емкостей. В пресс-службе "Ижводоканала" сообщили, что за пределы станции хлор не распространился. По данным экстренных служб, масса выброшенного хлора составляет 800 кг. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, в настоящий момент авария локализована, утечка приостановлена, угрозы жителям нет. Специалисты Управления Роспотребнадзора и МЧС сделали замеры воздуха, предельные нормы хлора пока в норме.



