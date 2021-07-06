0
0
72
НОВОСТИ

Решение трудовых инспекций предприниматели смогут обжаловать на портале Госуслуг

13:32 06.07.2021 Источник: Интерфакс

Механизм досудебного обжалования и решений контрольных органов стал доступен на Госуслугах, сообщается на сайте федеральной службы по труду и занятости.

"Предприниматели, которые не согласны с решением контрольного органа должны пройти процедуру обязательного досудебного обжалования. Свою жалобу работодатель направляет через специальный сервис "Досудебное обжалование решений надзорных органов" на портале Госуслуг. Такую жалобу получит соответствующий руководитель по подведомственности", - говорится в сообщении.

Срок рассмотрения жалобы займет не более 20 рабочих дней. В настоящее время через сервис можно обжаловать решения 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 06.07.2021
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 4 млн - подсчеты ТАСС
0
0
13:52 06.07.2021
Столичные театры вслед за Большим организуют у себя COVID-free зоны
0
17
13:20 06.07.2021
Выживших при крушении Ан-26 на Камчатке, по предварительным данным, нет - источник
0
103
13:10 06.07.2021
«Приоритет 2030» — это работающий союз науки, образования и инноваций - Александр Мажуга
0
104
13:05 06.07.2021
Ассоциация европейского бизнеса заявила об восстановлении российского авторынка
0
115
13:00 06.07.2021
В отношении экс-губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий
0
127
12:32 06.07.2021
Три человека, включая ребенка, погибли при подтоплении в Туапсинском районе - источник
0
179
12:20 06.07.2021
Те, кто будет устраивать провокации в Черном море, "получат по носу" - Рябков
0
196
12:10 06.07.2021
Доктор Румянцев: у программы реабилитации в России должна быть четкая законодательная база
0
169
12:05 06.07.2021
Администрация Байдена работает над пересмотром санкционной стратегии - WSJ
0
220

Возврат к списку