Решение трудовых инспекций предприниматели смогут обжаловать на портале Госуслуг

13:32 Источник: Интерфакс

Механизм досудебного обжалования и решений контрольных органов стал доступен на Госуслугах, сообщается на сайте федеральной службы по труду и занятости.

"Предприниматели, которые не согласны с решением контрольного органа должны пройти процедуру обязательного досудебного обжалования. Свою жалобу работодатель направляет через специальный сервис "Досудебное обжалование решений надзорных органов" на портале Госуслуг. Такую жалобу получит соответствующий руководитель по подведомственности", - говорится в сообщении.

Срок рассмотрения жалобы займет не более 20 рабочих дней. В настоящее время через сервис можно обжаловать решения 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля.