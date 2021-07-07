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На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела девяти погибших - источник

08:00 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

"В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Спасатели и волонтеры будут искать тела погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 до прилива, сообщили ТАСС в администрации поселка Палана. "Поисковые работы будут вестись до начала прилива в 18 часов. Транспортировать тела будут в Палану, все для опознания здесь есть. Ожидается прилет судмедэкспертов", - сказали в администрации.

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