На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела девяти погибших - источник

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.



"В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших", - сказал собеседник агентства.



Он сообщил, что для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза. Сейчас поисковые работы продолжаются.



Спасатели и волонтеры будут искать тела погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 до прилива, сообщили ТАСС в администрации поселка Палана. "Поисковые работы будут вестись до начала прилива в 18 часов. Транспортировать тела будут в Палану, все для опознания здесь есть. Ожидается прилет судмедэкспертов", - сказали в администрации.



