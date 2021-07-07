Минобороны США отказалось от контракта на $10 млрд с Microsoft и Amazon

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США отказалось от контракта по предоставлению услуг в области облачных вычислений JEDI стоимостью около 10 млрд долларов, на который претендовали американские корпорации Microsoft ("Майкрософт") и Amazon ("Амазон"). Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на сайте ведомства.



"Сегодня министерство обороны отменило конкурс на JEDI и приступило к процедуре расторжения контракта", - говорится в тексте. В министерстве отметили, что в связи с меняющимися требованиями, увеличением количества информации об облаке и достигнутым в отрасли прогрессом проект больше не удовлетворяет потребностям Пентагона.



Министерство также информировало о намерении заключить новый контракт по предоставлению услуг в области облачных вычислений, который будет называться JWCC (Joint Warfighter Cloud Capability).



В Пентагоне подчеркнули, что будут ожидать предложений от Amazon и Microsoft, поскольку это единственные компании, работающие в сфере услуг в области облачной инфраструктуры, которые отвечают требованиям оборонного ведомства. Однако Пентагон может рассмотреть предложения и от других компаний, если они продемонстрируют соответствие требованиям министерства.



