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Минобороны США отказалось от контракта на $10 млрд с Microsoft и Amazon

08:10 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США отказалось от контракта по предоставлению услуг в области облачных вычислений JEDI стоимостью около 10 млрд долларов, на который претендовали американские корпорации Microsoft ("Майкрософт") и Amazon ("Амазон"). Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на сайте ведомства.

"Сегодня министерство обороны отменило конкурс на JEDI и приступило к процедуре расторжения контракта", - говорится в тексте. В министерстве отметили, что в связи с меняющимися требованиями, увеличением количества информации об облаке и достигнутым в отрасли прогрессом проект больше не удовлетворяет потребностям Пентагона.

Министерство также информировало о намерении заключить новый контракт по предоставлению услуг в области облачных вычислений, который будет называться JWCC (Joint Warfighter Cloud Capability).

В Пентагоне подчеркнули, что будут ожидать предложений от Amazon и Microsoft, поскольку это единственные компании, работающие в сфере услуг в области облачной инфраструктуры, которые отвечают требованиям оборонного ведомства. Однако Пентагон может рассмотреть предложения и от других компаний, если они продемонстрируют соответствие требованиям министерства.

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