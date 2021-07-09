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НОВОСТИ

Столичные работодатели могут проверить данные о вакцинации сотрудников на mos.ru

19:10 09.07.2021

Информацию о прохождении сотрудниками вакцинации следует предоставить с первого по пятнадцатое июля две тысячи двадцать первого года — заявил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«15 июля наступает срок исполнения требований главного государственного санитарного врача по Москве, утвержденных постановлением, по проведению профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной 60% работников из отдельных отраслей», - подчеркнул руководитель департамента.

В своей беседе с журналистами он упомянул о проблеме контроля за проведенной вакцинацией. Со слов Алексея Фурсина, удостовериться пошел ли работник вакцинацию можно на mos.ru. В кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя нужно ввести текущие данные, проверка осуществляется в течение трех рабочих дней.

«При этом каждые четыре часа статистика в личном кабинете обновляется. Таким образом, предприниматели смогут получить уже сейчас объективную картину по вакцинированным сотрудникам и корректировать информацию, добавляя данные. На все вопросы также можно получить ответы на горячей линии для предпринимателей по телефону +7 (495) 197-97-77. Кол-центр работает круглосуточно и без выходных», - заключил Алексей Фурсин.

Как сообщалось ранее, 3 млн москвичей уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19, объемы вакцинации в сутки составляют около 110 тысяч человек, в ближайшие дни число получивших прививку от коронавирусной инфекции превысит 3,5 миллиона человек.

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