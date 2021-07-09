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НОВОСТИ

Естественная убыль населения РФ за 5 месяцев 2021 г. составила 360 тыс. человек

19:20 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество родившихся в России с января по май 2021 года составило 554,3 тыс., при этом за пять месяцев года умерли 914,4 тыс. человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 360,1 тыс. человек, говорится в данных Росстата, опубликованных в пятницу на сайте ведомства.

Согласно данным, за аналогичный период 2020 года убыль составляла 158,3 тыс., что почти вдвое меньше показателя 2021 года.

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