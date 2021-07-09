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Байден и Путин обсудили по телефону кибербезопасность, Сирию - Белый дом

20:40 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин провели в пятницу телефонный разговор, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после американо-российского саммита, которая привела к единодушному [принятию в СБ ООН резолюции] по продлению трансграничной гуманитарной помощи в Сирии", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба Белого дома, Байден в разговоре также обсудил с российским коллегой "продолжающиеся атаки с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемые базирующимися в РФ преступниками, которые затронули США и другие страны". Президент США призвал РФ принять меры в отношении преступных элементов, осуществляющих свою деятельность в киберпространстве, а также заявил, что он привержен дальнейшему взаимодействию по противодействию угрозам, связанным с вирусами- вымогателями. Кроме того, Байден заявил, что США будут принимать все необходимые действия для защиты своих жителей и инфраструктуры от кибератак.

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