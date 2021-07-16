Цифровые "проездные" IATA Travel Pass вскоре начнет тестировать "Аэрофлот"

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпания "Аэрофлот" с 19 июля проведет месячный эксперимент по внедрению цифрового проездного IATA Pass. Об этом журналистам сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин.

"Аэрофлот" с 19 июля по 19 августа проведет тестирование приложения IATA Travel Pass. Первыми попробовать сервис смогут пассажиры рейсов Москва - Лондон - Москва. Благодаря приложению IATA Travel Pass, которое путешественники устанавливают на смартфоны, предполетные формальности будут занимать меньше времени. В IATA Travel Pass содержится вся необходимая для полета информация о здоровье путешественника, включая результаты ПЦР-тестов на COVID-19", - сказал он.