Правительство РФ одобрило переговоры по продаже ракетных двигателей компании из США

20:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России одобрило проведение переговоров о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос) для американской компании Orbital Sciences LLC. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на интернет портале-правовой информации.

"Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров между акционерным обществом "НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко" (далее - организация) и компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" (Соединенные Штаты Америки) о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД181М (далее - двигатель) в ракете-носителе "Антарес", используемой для доставки грузов на Международную космическую станцию и запусков научно-исследовательских и коммерческих космических аппаратов", - говорится в распоряжении.