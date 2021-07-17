Специалистам NASA удалось "оживить" орбитальный телескоп Hubble

21:00 Источник: Интерфакс

Специалисты национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смогли успешно подключить резервное аппаратное обеспечение на телескопе Hubble, сообщило аэрокосмическое агентство в пятницу.

Специалисты подключили резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH). Помимо этого, ряд видов оборудования на борту Hubble было переключено к резервному модулю через альтернативные интерфейсы. По итогам работ резервная система приведена в нормальный режим.

"Команда Hubble сейчас следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Затем группа проведет калибровку приборов перед возобновлением нормальной научной работы", - говорится в сообщении NASA.

Телескоп Hubble перестал работать из-за сбоя в работе системы 13 июня. В результате сбоя все приборы телескопа были переведены в безопасный режим.