Специалистам NASA удалось "оживить" орбитальный телескоп Hubble
21:00 16.07.2021 Источник: Интерфакс
Специалисты национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смогли успешно подключить резервное аппаратное обеспечение на телескопе Hubble, сообщило аэрокосмическое агентство в пятницу.
Специалисты подключили резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH). Помимо этого, ряд видов оборудования на борту Hubble было переключено к резервному модулю через альтернативные интерфейсы. По итогам работ резервная система приведена в нормальный режим.
"Команда Hubble сейчас следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Затем группа проведет калибровку приборов перед возобновлением нормальной научной работы", - говорится в сообщении NASA.
Телескоп Hubble перестал работать из-за сбоя в работе системы 13 июня. В результате сбоя все приборы телескопа были переведены в безопасный режим.
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